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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.07.2020 16:44
GÜNCEL HABERLER



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Özkaynak hesaplamasına dahil edilebilir nitelikte yurtiçinde ihraç edilen borçlanma aracının kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi 20.06.2029
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSYKBK62914
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 03.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 40

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.10.2019 01.10.2019 02.10.2019 6,3647 25,5289 28,081 Evet
2 01.01.2020 31.12.2019 02.01.2020 4,1094 16,4828 17,5309 Evet
3 01.04.2020 31.03.2020 01.04.2020



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:00115.378
Değişim :  -0,98% |  -1.146,69
Açılış :  117.168  
Önceki Kapanış :  116.525  
En Yüksek
117.358 En Düşük
115.123
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 3,63 13.677.147 % 10,00  
AYEN 6,06 113.270.178 % 9,98  
KENT 565,10 13.761.673 % 9,98  
AKMGY 39,92 4.656.408 % 9,97  
CMBTN 66,20 16.424.602 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5083 8,5510 % 0,40  
Frank 7,2213 7,2648 % 0,22  
Riyal 1,8220 1,8311 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.764 -17,38  
Altın Gr. 389 389 -3,29  
Cumhuriyet 2.583 2.622 -3,00  
Tam 2.597 2.610 -13,70  
Yarım 1.261 1.277 -6,70  
Çeyrek 631 639 -3,40  
Gümüş.Ons 17,89 17,93 -0,28  
Gümüş Gr. 3,95 3,96 -0,06  
B. Petrol 41,95 41,95 0,68  
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* Uluslarası döviz piyasası kuru