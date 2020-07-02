***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.07.2020 11:17
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK72043
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.07.2020
Kayıt Tarihi 01.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.07.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 63 gün vadeli 100.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 02.07.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853970
BIST
11:09116.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 1.100,25
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.445
En Düşük
115.746
11:096,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
11:097,7396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0338
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7398
En Düşük
7,6956
11:09389,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 389,97
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,42
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|621,60
|2.851.966
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,27
|51.559.225
|% 9,96
|
|VKFYO
|3,99
|4.293.862
|% 9,92
|
|CMBTN
|71,80
|9.026.827
|% 8,46
|
|BMELK
|5,81
|100.745
|% 8,19
|
|SNKRN
|3,20
|10.269
|% -9,86
|
|YONGA
|24,70
|34.580
|% -5,73
|
|ULAS
|5,17
|1.630.158
|% -4,61
|
|KSTUR
|54,50
|545
|% -4,39
|
|EGCYO
|1,34
|39.604
|% -2,90
|
|KRDMD
|3,27
|321.602.723
|% 1,24
|
|GARAN
|8,36
|315.873.636
|% 0,72
|
|ASELS
|32,98
|230.484.034
|% 0,67
|
|SISE
|5,74
|221.148.791
|% 3,05
|
|THYAO
|12,31
|208.055.488
|% 0,08
|
|KRDMD
|3,27
|321.602.723
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,04
|181.247.057
|% 0,99
|
|ALBRK
|1,76
|133.365.655
|% 2,92
|
|TSKB
|1,31
|89.715.216
|% 2,34
|
|DOHOL
|2,21
|117.886.946
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5444
|8,5872
|% 0,32
|
|Frank
|7,2293
|7,2729
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-0,05
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.547
|0,20
|
|Tam
|2.601
|2.613
|0,10
|
|Yarım
|1.263
|1.278
|0,00
|
|Çeyrek
|632
|640
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,50
|42,50
|0,47
|