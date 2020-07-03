***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.07.2020 11:46
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 58
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK72050
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 06.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.139.006
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.07.2020
Kayıt Tarihi 02.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.07.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 58 gün vadeli 10.139.006 TL nominal değerli finansman bonolarının 03.07.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854357
BIST
12:17117.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 194,54
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
116.592
12:176,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8573
En Düşük
6,8453
12:177,7024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7178
En Düşük
7,6844
12:17391,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 391,39
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,75
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|5,90
|106.542
|% 9,87
|
|METUR
|2,80
|7.668.932
|% 9,80
|
|KUTPO
|38,70
|37.010.317
|% 9,57
|
|METAL
|1,39
|131.689
|% 9,45
|
|KPHOL
|3,88
|18.314
|% 9,30
|
|SNKRN
|2,88
|553.608
|% -10,00
|
|YONGA
|25,00
|20.000
|% -4,21
|
|KRDMA
|4,83
|18.851.711
|% -4,17
|
|EPLAS
|16,15
|5.491
|% -3,87
|
|ISBIR
|1.251,00
|111.339
|% -3,77
|
|KARSN
|3,47
|521.971.217
|% 5,15
|
|ODAS
|2,66
|494.408.601
|% 4,31
|
|KRDMD
|3,19
|426.436.277
|% -1,54
|
|THYAO
|12,09
|405.234.964
|% -1,39
|
|GARAN
|8,27
|358.458.410
|% -1,08
|
|IEYHO
|1,09
|222.981.438
|% 6,86
|
|ALBRK
|1,82
|341.837.007
|% 3,41
|
|ODAS
|2,66
|494.408.601
|% 4,31
|
|CEMAS
|1,73
|307.814.416
|% 3,59
|
|KARSN
|3,47
|521.971.217
|% 5,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5102
|8,5529
|% -0,11
|
|Frank
|7,2131
|7,2565
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-0,17
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,12
|
|Cumhuriyet
|2.536
|2.555
|1,20
|
|Tam
|2.610
|2.622
|1,30
|
|Yarım
|1.268
|1.283
|0,60
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,03
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,52
|