***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.07.2020 15:06
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 85
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKE2024
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 22.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 25.10.2019 ve 15.11.2019 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 85 gün vadeli 60.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861168
BIST
16:50118.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 356,92
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
16:506,8527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0322
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8542
En Düşük
6,8162
16:507,9395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0752
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9489
En Düşük
7,8064
16:50408,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 4,44
|Açılış
|: 408,24
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,34
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|47,52
|85.705.077
|% 10,00
|
|CEMTS
|11,00
|187.689.180
|% 10,00
|
|BFREN
|733,80
|55.402.403
|% 10,00
|
|KENT
|1.827,50
|84.444.486
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.974.586
|% 10,00
|
|DERAS
|6,16
|56.031.362
|% -9,94
|
|ORMA
|8,80
|145.605
|% -9,93
|
|KUTPO
|42,16
|139.745.739
|% -8,43
|
|LINK
|28,24
|12.662.505
|% -6,12
|
|YAPRK
|15,50
|22.851.885
|% -4,85
|
|EKGYO
|2,36
|4.341.439.499
|% 4,42
|
|ASELS
|33,32
|1.402.107.139
|% 3,03
|
|GARAN
|7,99
|823.574.605
|% 0,63
|
|AFYON
|4,63
|617.837.560
|% -0,64
|
|PETKM
|4,27
|529.271.885
|% 0,71
|
|EKGYO
|2,36
|4.341.439.499
|% 4,42
|
|IHLGM
|1,74
|264.572.394
|% -0,57
|
|KRDMD
|3,09
|460.372.108
|% 1,64
|
|CEMAS
|1,72
|246.152.844
|% -1,15
|
|AFYON
|4,63
|617.837.560
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6786
|8,7221
|% 0,24
|
|Frank
|7,3299
|7,3740
|% 0,72
|
|Riyal
|1,8214
|1,8305
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş Gr.
|4,88
|4,89
|0,22
|
Seans Raporu
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