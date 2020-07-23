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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.07.2020 16:52
GÜNCEL HABERLER



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 147
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK72019
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 197.500.000
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.05.2020 11.05.2020 12.05.2020 1,9611 9,673 10,0532 Evet
2 24.07.2020 23.07.2020 24.07.2020 1,6491 8,2455 8,522
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.07.2020 23.07.2020 24.07.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 28.02.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 28.02.2020 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 147 gün vadeli 197.500.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK72019 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 24.07.2020 ödeme tarihli 2. kupon oranı %1,6491 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861407


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 376,20 63.816.758 % 10,00  
ALKA 13,09 19.624.785 % 10,00  
DAGI 7,37 4.962.911 % 10,00  
KENT 2.010,20 58.627.524 % 10,00  
SRVGY 21,12 10.621.385 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6964 8,7400 % -0,04  
Frank 7,3591 7,4035 % 0,27  
Riyal 1,8199 1,8291 % -0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.896 1.897 25,05  
Altın Gr. 416 416 3,78  
Cumhuriyet 2.707 2.731 33,20  
Tam 2.789 2.802 34,00  
Yarım 1.354 1.371 16,70  
Çeyrek 679 686 8,40  
Gümüş.Ons 23,00 23,03 0,01  
Gümüş Gr. 5,04 5,05 -0,03  
B. Petrol 43,97 43,97 -0,31  
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