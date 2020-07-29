***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.07.2020 09:53
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 90
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK72035
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 488.350.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.07.2020
Kayıt Tarihi 28.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.07.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 90 gün vadeli 488.350.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 29.07.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862944
BIST
12:431.146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -6,30
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
12:436,9684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0345
|Açılış
|: 7,0530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9684
En Düşük
6,9132
12:438,2051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0696
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2055
En Düşük
8,1145
12:43438,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,13
|Açılış
|: 438,00
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,68
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|13.409.751
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|28.651.074
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.784.977
|% 10,00
|
|BFREN
|1.181,50
|25.147.993
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.083.104
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,54
|1.155.094.781
|% 0,16
|
|GUSGR
|6,08
|789.472.613
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,21
|777.596.766
|% -0,45
|
|GARAN
|7,34
|510.225.551
|% -0,81
|
|KRDMD
|3,04
|460.771.311
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,21
|777.596.766
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,04
|460.771.311
|% 0,33
|
|TSKB
|1,16
|173.593.803
|% -0,85
|
|IHLAS
|0,89
|119.969.369
|% -1,11
|
|GUSGR
|6,08
|789.472.613
|% 2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9999
|9,0451
|% 0,71
|
|Frank
|7,5683
|7,6139
|% 0,63
|
|Riyal
|1,8503
|1,8596
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-1,88
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,62
|
|Cumhuriyet
|2.867
|2.896
|0,20
|
|Tam
|2.954
|2.978
|0,30
|
|Yarım
|1.434
|1.454
|0,10
|
|Çeyrek
|719
|728
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,00
|
|B. Petrol
|44,13
|44,13
|0,52
|