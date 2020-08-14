***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.08.2020 09:57
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 78
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK82059
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.08.2020
Kayıt Tarihi 13.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.08.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 78 gün vadeli 30.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 14.08.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868891
BIST
11:161.082
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -18,45
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
11:167,3756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0347
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3756
En Düşük
7,3269
11:168,7088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0307
|Açılış
|: 8,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7088
En Düşük
8,6435
11:16462,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,50
|Açılış
|: 462,54
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler11:16
|KENT
|2.289,90
|2.724.981
|% 10,00
|
|FADE
|4,65
|3.205.650
|% 9,93
|
|ULAS
|4,98
|4.879.472
|% 9,93
|
|TKURU
|66,95
|900.611
|% 9,93
|
|SILVR
|4,99
|8.316.374
|% 9,91
|
|RALYH
|16,11
|2.046.204
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|359.595
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|898.411
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|8.688.289
|% -9,95
|
|UZERB
|4,19
|51.717
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,97
|510.699.632
|% -0,51
|
|TUPRS
|79,70
|326.439.714
|% 1,66
|
|THYAO
|10,94
|235.114.121
|% -1,80
|
|ASELS
|17,25
|224.908.443
|% -1,93
|
|GARAN
|6,82
|221.199.180
|% -1,59
|
|EKGYO
|1,97
|510.699.632
|% -0,51
|
|TSKB
|1,09
|99.407.254
|% -2,68
|
|DOHOL
|2,07
|175.754.581
|% 1,97
|
|YKBNK
|2,07
|136.569.774
|% -1,90
|
|KARSN
|3,17
|199.384.279
|% -3,65
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3700
|7,3756
|% 0,47
|
|Euro
|8,7031
|8,7088
|% 0,35
|
|Sterlin
|9,6049
|9,6531
|% 0,45
|
|Frank
|8,0664
|8,1150
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9600
|1,9698
|% 0,45
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-2,41
|
|Altın Gr.
|461
|462
|0,50
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,15
|
|B. Petrol
|44,67
|44,67
|-0,29
|