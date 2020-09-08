***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.09.2020 15:36
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 66
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKK2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 272.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 25.10.2019 ve 15.11.2019 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 66 gün vadeli 272.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873957
BIST
15:561.086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -10,47
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
15:567,4808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0264
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4871
En Düşük
7,4364
15:568,8313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0205
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
15:56460,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,10
|Açılış
|: 460,22
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
459,22
BIST En Aktif Hisseler15:56
|DAGHL
|7,04
|10.385.934
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|3.719.275
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|LINK
|33,68
|39.364.727
|% 9,99
|
|VKFYO
|9,25
|12.985.321
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,80
|136.727.354
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|11.888.644
|% -9,99
|
|KENT
|376,70
|6.386.690
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,32
|1.070.792.170
|% 9,09
|
|TSPOR
|6,35
|821.471.771
|% 7,26
|
|FENER
|44,78
|628.453.426
|% 9,97
|
|BJKAS
|3,94
|615.967.509
|% 7,65
|
|RTALB
|58,85
|466.620.041
|% -1,42
|
|GSRAY
|4,32
|1.070.792.170
|% 9,09
|
|EKGYO
|1,80
|434.511.107
|% -1,10
|
|BJKAS
|3,94
|615.967.509
|% 7,65
|
|TSPOR
|6,35
|821.471.771
|% 7,26
|
|IHLAS
|0,93
|114.274.006
|% 1,09
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4787
|7,4808
|% 0,35
|
|Euro
|8,8244
|8,8313
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,7244
|9,7732
|% -0,58
|
|Frank
|8,1275
|8,1765
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9894
|1,9994
|% 0,45
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|-14,07
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|0,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|-1,18
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-0,58
|
|Çeyrek
|741
|758
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|26,51
|26,54
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,52
|40,52
|-1,50
|
Seans Raporu
15:56
daha fazla
-
16:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, YKBNK, HALKB
-
16:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 08 kaybederek (% -1.00 ) 997
-
16:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, KSTUR, EMNIS, MERIT, TKURU, YONGA, ARTI, IHYAY, MMCAS, SUMAS
-
16:11
GSRAY, DESPC, SANFM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:11
PKENT, LUKSK, GMSTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında