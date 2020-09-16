***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 23.12.2020Vade (Gün Sayısı) 131Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBKA2036Satışın Tamamlanma Tarihi 14.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 14.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 231.000.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 16.09.2020 15.09.2020 16.09.2020 0,968 10,7067 11,2436 Evet2 19.10.2020 16.10.2020 19.10.20203 20.11.2020 19.11.2020 20.11.20204 23.12.2020 22.12.2020 23.12.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.12.2020 22.12.2020 23.12.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 14.08.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 14.08.2020 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 131 gün vadeli 231.000.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBKA2036 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 1. kupon ödemesi 16.09.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875263BIST