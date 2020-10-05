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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.10.2020 16:40
GÜNCEL HABERLER



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 126
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKA2010
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 860.430.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.09.2020 03.09.2020 04.09.2020 0,8683 10,2235 10,7155 Evet
2 06.10.2020 05.10.2020 06.10.2020 1,0113 11,5351 12,1618
3 06.11.2020 05.11.2020 06.11.2020
4 08.12.2020 07.12.2020 08.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.12.2020 07.12.2020 08.12.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 04.08.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 04.08.2020 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 126 gün vadeli 860.430.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBKA2010 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 06.10.2020 ödeme tarihli 2. kupon oranı %1,0113 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878233


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATEKS 22,44 19.659.735 % 10,00  
FORMT 4,40 32.582.508 % 10,00  
AKMGY 75,90 2.433.857 % 10,00  
COSMO 10,23 3.201.090 % 10,00  
DOBUR 22,00 622.028 % 10,00  
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Sterlin 10,0386 10,0889 % 0,31  
Frank 8,4446 8,4955 % 0,61  
Riyal 2,0620 2,0723 % -0,00  
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Altın Ons 1.914 1.915 15,25  
Altın Gr. 477 477 3,27  
Cumhuriyet 3.151 3.198 11,00  
Tam 3.142 3.221 17,55  
Yarım 1.518 1.558 8,49  
Çeyrek 762 779 4,25  
Gümüş.Ons 24,33 24,37 0,62  
Gümüş Gr. 6,05 6,06 0,13  
B. Petrol 41,47 41,47 2,20  
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