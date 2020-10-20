***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.10.2020 11:03
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 46
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKE2057
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 878.520.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.10.2020
Kayıt Tarihi 19.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.10.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 46 gün vadeli 878.520.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 20.10.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882528
BIST
13:511.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,47
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.214
En Düşük
1.202
13:517,8949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0162
|Açılış
|: 7,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9076
En Düşük
7,8699
13:519,3276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0521
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3299
En Düşük
9,2625
13:51483,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,30
|Açılış
|: 483,61
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,39
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler13:51
|AKSGY
|4,18
|76.345.990
|% 10,00
|
|TSKB
|1,54
|96.453.434
|% 10,00
|
|YESIL
|36,30
|9.244.977
|% 10,00
|
|KLGYO
|16,41
|240.209.736
|% 9,99
|
|KONYA
|625,50
|6.427.638
|% 9,99
|
|BMELK
|11,70
|202.504
|% -10,00
|
|MERKO
|19,44
|5.851.284
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|672.721
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|84.131
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|6.961.900
|% -9,98
|
|SISE
|6,93
|1.063.979.710
|% 1,02
|
|GARAN
|7,53
|1.009.001.583
|% 0,40
|
|SKBNK
|2,13
|589.485.382
|% 6,50
|
|ASELS
|18,25
|546.418.771
|% 0,83
|
|ISFIN
|4,20
|500.339.575
|% 3,70
|
|SKBNK
|2,13
|589.485.382
|% 6,50
|
|ALBRK
|1,79
|439.122.756
|% 3,47
|
|CEMAS
|2,51
|464.162.034
|% 7,26
|
|SISE
|6,93
|1.063.979.710
|% 1,02
|
|IHLAS
|1,27
|176.846.137
|% 5,83
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8902
|7,8949
|% 0,21
|
|Euro
|9,3217
|9,3276
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,1947
|10,2458
|% 0,26
|
|Frank
|8,6592
|8,7114
|% 0,47
|
|Riyal
|2,0972
|2,1077
|% 0,19
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|1,52
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,46
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.189
|3.268
|-7,19
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-3,47
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,74
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,64
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,07
|
|B. Petrol
|42,68
|42,68
|0,06
|