***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.10.2020 11:37
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 86
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKE2032
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 29.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 187.250.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.10.2020
Kayıt Tarihi 22.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.10.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 86 gün vadeli 187.250.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 23.10.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883232
BIST
14:141.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,30
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.191
14:147,9656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0278
|Açılış
|: 7,9520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
14:149,4412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0497
|Açılış
|: 9,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
14:14489,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,40
|Açılış
|: 489,18
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
485,53
BIST En Aktif Hisseler14:14
|SANFM
|12,10
|9.678.787
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|147.643.838
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|7.319.000
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|34.981.879
|% 9,98
|
|CASA
|36,24
|719.328
|% 9,95
|
|DAGHL
|19,80
|4.206.345
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|877.689
|% -10,00
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,90
|7.054.239
|% -9,98
|
|VANGD
|8,03
|2.311.154
|% -9,98
|
|TSKB
|1,73
|798.042.919
|% 0,00
|
|SISE
|6,85
|763.237.334
|% 0,15
|
|GARAN
|7,04
|702.561.633
|% -0,85
|
|KRDMD
|3,49
|509.643.012
|% -1,97
|
|KATMR
|3,67
|414.315.289
|% -7,56
|
|TSKB
|1,73
|798.042.919
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|324.469.586
|% -2,63
|
|SKBNK
|1,90
|282.950.749
|% -4,52
|
|KRDMD
|3,49
|509.643.012
|% -1,97
|
|IHLAS
|1,29
|158.319.356
|% 4,03
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9611
|7,9656
|% 0,35
|
|Euro
|9,4338
|9,4412
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,3775
|10,4295
|% 0,21
|
|Frank
|8,7689
|8,8217
|% 0,61
|
|Riyal
|2,1166
|2,1272
|% 0,30
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|6,03
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.283
|27,00
|
|Tam
|3.217
|3.297
|33,01
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|15,97
|
|Çeyrek
|780
|797
|7,99
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,78
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,03
|
|B. Petrol
|42,67
|42,67
|0,21
|
Seans Raporu
14:14
daha fazla
-
14:25PRZMA
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 361, 002 adet işlem
-
14:24DAGI
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.69 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 375, 717 adet işlem
-
14:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 07 kaybederek (% -0.28 ) 1, 080
-
14:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, OZRDN, SANFM, KARTN, EUYO, CASA, KONTR, EMKEL
-
14:23
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRZMA, MERKO, SUMAS, ROYAL, DAGI, BMELK, VANGD, RAYSG, AVOD, KERVN