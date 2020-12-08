***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun son kupon ödemesi ve itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 08.12.2020Vade (Gün Sayısı) 126Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBKA2010Satışın Tamamlanma Tarihi 04.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 04.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 860.430.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.09.2020 03.09.2020 04.09.2020 0,8683 10,2235 10,7155 Evet2 06.10.2020 05.10.2020 06.10.2020 1,0113 11,5351 12,1618 Evet3 11.2020 05.11.2020 06.11.2020 1,185 13,9524 14,8784 Evet4 08.12.2020 07.12.2020 08.12.2020 1,3686 15,6106 16,7713 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.12.2020 07.12.2020 08.12.2020 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 04.08.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 04.08.2020 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 126 gün vadeli 860.430.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBKA2010 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 4. kupon (son kupon) ödemesi ve itfa işlemleri 08.12.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892044BIST