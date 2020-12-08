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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.12.2020 16:38



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 80
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK22162
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 226.050.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 13.11.2020 ve 24.11.2020 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 80 gün vadeli 226.050.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892115


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SELEC 18,16 279.088.808 % 9,99  
SNPAM 21,02 4.985.369 % 9,99  
EREGL 13,45 1.170.486.705 % 9,98  
DOBUR 24,74 13.751.686 % 9,96  
CASA 115,00 1.100.565 % 9,94  
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Altın Gr. 470 470 1,83  
Cumhuriyet 3.118 3.165 49,00  
Tam 3.102 3.181 46,00  
Yarım 1.499 1.539 22,25  
Çeyrek 752 769 11,13  
Gümüş.Ons 24,58 24,62 0,05  
Gümüş Gr. 6,17 6,19 0,02  
B. Petrol 48,80 48,80 0,01  
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