***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.12.2020 16:39
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 130
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKA2028
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 07.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 577.550.000
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 0,9328 10,3173 10,8153 Evet
2 12.10.2020 09.10.2020 12.10.2020 1,0826 11,9742 12,6481 Evet
3 13.11.2020 12.11.2020 13.11.2020 1,2648 14,4266 15,4147 Evet
4 15.12.2020 14.12.2020 15.12.2020 1,3814 15,7566 16,9396
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.12.2020 14.12.2020 15.12.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.08.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 07.08.2020 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 130 gün vadeli 577.550.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBKA2028 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 15.12.2020 ödeme tarihli 4. kupon oranı %1,3814 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893034
BIST