***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.12.2020 10:03
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 71
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKA2044
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 07.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.12.2020
Kayıt Tarihi 16.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.12.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 71 gün vadeli 40.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 17.12.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893603
BIST
11:531.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,72
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.400
11:537,7594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0432
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7391
11:539,4987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0118
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4807
11:53469,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,31
|Açılış
|: 469,15
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
469,66
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler11:53
|IZTAR
|19,73
|2.834.274
|% 9,98
|
|AVOD
|8,87
|126.005.108
|% 9,91
|
|UMPAS
|1,95
|7.800
|% 9,55
|
|IDGYO
|8,23
|8.563.538
|% 8,29
|
|TMSN
|15,49
|271.450.481
|% 7,72
|
|NIBAS
|75,65
|12.098.805
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|296.187
|% -9,99
|
|KSTUR
|130,20
|21.613
|% -9,83
|
|RAYSG
|22,30
|5.369.937
|% -9,72
|
|MMCAS
|3,60
|218.077
|% -8,63
|
|THYAO
|12,87
|722.636.973
|% 1,42
|
|GARAN
|9,79
|711.272.920
|% 0,72
|
|PGSUS
|70,10
|629.003.834
|% 3,09
|
|ISGYO
|2,40
|461.094.453
|% 0,84
|
|SISE
|7,18
|456.584.250
|% 0,70
|
|ISGYO
|2,40
|461.094.453
|% 0,84
|
|KLGYO
|2,78
|282.393.981
|% 2,58
|
|ODAS
|4,03
|356.930.857
|% -0,74
|
|ALBRK
|2,00
|153.786.338
|% 3,09
|
|GARAN
|9,79
|711.272.920
|% 0,72
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7546
|7,7594
|% -0,55
|
|Euro
|9,4976
|9,4987
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,5123
|10,5650
|% 0,12
|
|Frank
|8,7512
|8,8039
|% -0,30
|
|Riyal
|2,0629
|2,0733
|% -0,55
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|12,69
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,58
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|25,00
|
|Tam
|3.093
|3.171
|15,87
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|7,67
|
|Çeyrek
|750
|767
|3,84
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,72
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,05
|
|B. Petrol
|51,66
|51,66
|0,59
|