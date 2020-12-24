***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 26.02.2021Vade (Gün Sayısı) 93Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBK22154Satışın Tamamlanma Tarihi 25.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 25.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 92.850.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 25.12.2020 24.12.2020 25.12.2020 1,3085 15,9201 17,13632 25.01.2021 22.01.2021 25.01.20213 26.02.2021 25.02.2021 26.02.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.02.2021 25.02.2021 26.02.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 25.11.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 25.11.2020 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 93 gün vadeli 92.850.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK22154 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 25.12.2020 ödeme tarihli 1. kupon oranı %1,3085 olarak belirlenmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894787BIST