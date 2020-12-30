***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.12.2020 10:16
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 76
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKA2051
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 15.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 30.12.2020
Kayıt Tarihi 29.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.12.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 76 gün vadeli 60.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 30.12.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895547
BIST
13:041.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,54
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
13:047,3464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0490
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
13:049,0149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0438
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
13:04443,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,04
|Açılış
|: 443,72
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler13:02
|TGSAS
|11,56
|113.892.391
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.764.335
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|31.147.895
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.262.360
|% 9,98
|
|SILVR
|8,71
|6.138.368
|% 9,97
|
|NIBAS
|53,20
|10.085.575
|% -9,45
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|PAMEL
|22,00
|102.366
|% -4,35
|
|CELHA
|18,79
|1.073.395
|% -4,28
|
|INVEO
|47,10
|39.852.332
|% -3,88
|
|ASELS
|18,63
|1.664.544.241
|% 4,08
|
|GUBRF
|82,80
|1.654.783.216
|% 8,31
|
|HALKB
|5,68
|1.180.265.759
|% 4,80
|
|GARAN
|10,24
|1.126.630.134
|% 2,20
|
|VAKBN
|4,75
|956.780.346
|% 2,15
|
|HALKB
|5,68
|1.180.265.759
|% 4,80
|
|VAKBN
|4,75
|956.780.346
|% 2,15
|
|ODAS
|3,98
|722.675.799
|% 3,38
|
|EKGYO
|2,18
|363.212.885
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,08
|449.242.437
|% 0,65
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3410
|7,3421
|% -0,72
|
|Euro
|8,9931
|9,0122
|% -0,51
|
|Sterlin
|9,9321
|9,9819
|% -0,18
|
|Frank
|8,2616
|8,3114
|% -0,77
|
|Riyal
|1,9496
|1,9594
|% -0,74
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|-0,43
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-3,57
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.977
|-13,00
|
|Tam
|2.920
|2.994
|-11,26
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|-5,45
|
|Çeyrek
|708
|724
|-2,72
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,28
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,04
|
|B. Petrol
|51,54
|51,54
|0,31
|