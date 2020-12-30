***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 30.12.2020Vade (Gün Sayısı) 76Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBKA2051Satışın Tamamlanma Tarihi 15.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 15.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 30.12.2020Kayıt Tarihi 29.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.12.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 76 gün vadeli 60.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 30.12.2020 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895547BIST