***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.01.2021 17:03
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 140
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK12148
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 21.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 72.000.000
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru tirildi mi?
1 25.09.2020 24.09.2020 25.09.2020 1,0594 11,048 11,6166 Evet
2 30.10.2020 28.10.2020 30.10.2020 1,2877 13,4289 14,2743 Evet
3 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 1,5153 15,8024 16,9807 Evet
4 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021 1,6359 17,0601 18,4381
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 21.08.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 21.08.2020 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 140 gün vadeli 72.000.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK12148 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 08.01.2021 ödeme tarihli 4. kupon oranı %1,6359 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897823
BIST