***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.01.2021 17:03
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 80
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK12155
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 550.100.000
Kupon Sayısı 2
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.11.2020 27.11.2020 30.11.2020 1,7616 15,6825 16,8195 Evet
2 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021 1,846 17,2767 18,6718
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 20.10.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 20.10.2020 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 80 gün vadeli 550.100.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK12155 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 08.01.2021 ödeme tarihli 2. kupon oranı %1,8460 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897824
BIST