***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtdışında sermaye benzeri tahvil ihracı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 7.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 22.01.2031Vade (Gün Sayısı) 3.652Faiz Oranı Türü SabitEk Açıklamalarİlgi: 13.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız kapsamında Bankamızca nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, itfa tarihi 22 Ocak 2031 olan, 22 Ocak 2026 tarihinde erken itfa opsiyonu bulunan, sabit faizli, 10 yıl vadeli ve yılda iki kez faiz ödemeli, kupon oranı %7,875 olarak belirlenmiş olan sermaye benzeri tahvilin (katkı sermaye) yurtdışında ihracına ilişkin bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Ayrıca Bankamızca 8 Mart 2016 tarihinde yurt dışında ihraç edilen ihraç tutarı 500.000.000 ABD Doları ve vadesi 9 Mart 2026 olan, 10 yıl vadeli, 5. yılda geri ödenebilir şekilde yapılandırılan sermaye benzeri tahvilin, İhraççı Çağrı Tarihi olan 9 Mart 2021 tarihind