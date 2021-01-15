***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.01.2021 13:22
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurtdışında sermaye benzeri tahvil ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 7.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 22.01.2031
Vade (Gün Sayısı) 3.652
Faiz Oranı Türü Sabit
Ek Açıklamalar
İlgi: 13.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız kapsamında Bankamızca nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, itfa tarihi 22 Ocak 2031 olan, 22 Ocak 2026 tarihinde erken itfa opsiyonu bulunan, sabit faizli, 10 yıl vadeli ve yılda iki kez faiz ödemeli, kupon oranı %7,875 olarak belirlenmiş olan sermaye benzeri tahvilin (katkı sermaye) yurtdışında ihracına ilişkin bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Ayrıca Bankamızca 8 Mart 2016 tarihinde yurt dışında ihraç edilen ihraç tutarı 500.000.000 ABD Doları ve vadesi 9 Mart 2026 olan, 10 yıl vadeli, 5. yılda geri ödenebilir şekilde yapılandırılan sermaye benzeri tahvilin, İhraççı Çağrı Tarihi olan 9 Mart 2021 tarihind
14:011.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -5,01
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.532
14:017,4031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0422
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4248
En Düşük
7,3521
14:018,9820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0137
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0047
En Düşük
8,9346
14:01440,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,29
|Açılış
|: 440,82
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
442,38
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler14:01
|SODSN
|35,20
|742.579
|% 10,00
|
|PKENT
|1.076,90
|2.038.826
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|13.907.693
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|3.658.284
|% 9,99
|
|TKURU
|332,70
|1.939.308
|% 9,98
|
|SUMAS
|68,45
|363.127
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|35.906.790
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|381.999
|% -8,38
|
|TACTR
|13,15
|536.999
|% -6,67
|
|BUCIM
|11,63
|32.612.147
|% -4,44
|
|SISE
|7,98
|1.947.118.586
|% 3,23
|
|EKGYO
|2,50
|1.145.812.886
|% 0,81
|
|KOZAL
|116,10
|1.079.748.205
|% 5,07
|
|DOHOL
|3,56
|993.962.206
|% -1,93
|
|KRDMD
|6,62
|808.597.008
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,50
|1.145.812.886
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,56
|993.962.206
|% -1,93
|
|SISE
|7,98
|1.947.118.586
|% 3,23
|
|SKBNK
|1,61
|316.542.142
|% -1,83
|
|TSKB
|1,87
|350.920.741
|% 0,00
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3979
|7,4031
|% 0,57
|
|Euro
|8,9742
|8,9820
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,0671
|10,1175
|% 0,16
|
|Frank
|8,2994
|8,3494
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9655
|1,9754
|% 0,45
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|3,91
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,24
|
|Cumhuriyet
|2.921
|2.965
|12,00
|
|Tam
|2.909
|2.983
|14,52
|
|Yarım
|1.406
|1.443
|7,02
|
|Çeyrek
|705
|721
|3,52
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,36
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|-1,04
|