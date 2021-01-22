***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.01.2021 14:46
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 214
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK12114
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 22.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 504.830.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.01.2021
Kayıt Tarihi 21.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.01.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 214 gün vadeli 504.830.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 22.01.2021 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903895
BIST
15:061.532
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -19,49
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.528
15:067,4093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0414
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
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7,4431
En Düşük
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15:069,0241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0488
|Açılış
|: 9,0000
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|Önceki Kapanış
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9,0510
En Düşük
8,9597
15:06440,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,38
|Açılış
|: 440,79
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
439,24
BIST En Aktif Hisseler15:04
|OZRDN
|12,87
|17.019.698
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.453.580
|% 10,00
|
|AYCES
|91,45
|20.269.979
|% 9,98
|
|SEKUR
|24,46
|21.520.287
|% 9,98
|
|SAFKR
|11,36
|48.546.305
|% 9,97
|
|TACTR
|14,85
|2.924.857
|% -10,00
|
|UFUK
|19,75
|1.008.045
|% -9,98
|
|COSMO
|14,97
|4.064.968
|% -9,98
|
|SUMAS
|75,00
|243.777
|% -7,41
|
|KERVN
|1,39
|2.081.883
|% -7,33
|
|GARAN
|9,72
|1.287.591.895
|% -2,99
|
|KARSN
|4,72
|968.260.583
|% 3,74
|
|KOZAL
|114,30
|857.973.671
|% 0,88
|
|KRDMD
|6,94
|631.726.093
|% -2,25
|
|HLGYO
|4,13
|619.556.482
|% 6,72
|
|EKGYO
|2,46
|585.249.936
|% -1,99
|
|TSKB
|1,99
|434.190.293
|% 2,58
|
|KARSN
|4,72
|968.260.583
|% 3,74
|
|IHLGM
|1,47
|251.216.070
|% 0,68
|
|SKBNK
|1,58
|249.307.528
|% -0,63
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4054
|7,4077
|% 0,54
|
|Euro
|9,0175
|9,0218
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,0950
|10,1457
|% 0,04
|
|Frank
|8,3402
|8,3905
|% 0,57
|
|Riyal
|1,9691
|1,9789
|% 0,55
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-19,13
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|-15,00
|
|Tam
|2.902
|2.976
|-16,51
|
|Yarım
|1.403
|1.439
|-7,99
|
|Çeyrek
|704
|720
|-3,99
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,39
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|-0,12
|
|B. Petrol
|54,83
|54,83
|-1,27
|
Seans Raporu
15:04
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15:19GEREL
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