***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 26.03.2021Vade (Gün Sayısı) 93Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBK32112Satışın Tamamlanma Tarihi 23.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 23.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 161.500.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 1,5023 18,278 19,8919 Evet2 22.02.2021 19.02.2021 22.02.20213 26.03.2021 25.03.2021 26.03.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.03.2021 25.03.2021 26.03.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 23.12.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 23.12.2020 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 93 gün vadeli 161.500.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK32112 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 1. kupon ödemesi 22.01.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903896BIST