***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.01.2021 10:29
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 196
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK12130
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 17.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.01.2021
Kayıt Tarihi 28.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.01.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 196 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 29.01.2021 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905800
BIST
10:351.479
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -19,56
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.490
En Düşük
1.474
10:357,3660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0318
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,3849
En Düşük
7,3341
10:358,9190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0151
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9400
En Düşük
8,9002
10:35437,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,20
|Açılış
|: 437,63
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler10:33
|PSDTC
|31,60
|3.865.920
|% 16,72
|
|PSDTC
|31,60
|3.865.920
|% 16,72
|
|PSDTC
|31,60
|3.865.920
|% 16,72
|
|PSDTC
|31,60
|3.865.920
|% 16,72
|
|PKENT
|1.524,60
|2.405.050
|% 10,00
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|KAPLM
|37,90
|578.694
|% -5,96
|
|GUBRF
|75,35
|483.029.919
|% 9,04
|
|KARSN
|5,27
|377.489.112
|% 5,61
|
|DOHOL
|3,73
|221.995.224
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,35
|217.960.456
|% -0,84
|
|GARAN
|9,20
|215.979.335
|% -2,02
|
|EKGYO
|2,35
|217.960.456
|% -0,84
|
|KARSN
|5,27
|377.489.112
|% 5,61
|
|DOHOL
|3,73
|221.995.224
|% 0,27
|
|SKBNK
|1,47
|71.934.503
|% 0,68
|
|ODAS
|3,80
|166.563.679
|% -1,04
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3724
|7,3758
|% 0,57
|
|Euro
|8,9242
|8,9291
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,0744
|10,1250
|% 0,32
|
|Frank
|8,2591
|8,3089
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9608
|1,9706
|% 0,58
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|3,74
|
|Altın Gr.
|438
|438
|3,88
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,13
|55,13
|0,03
|
Seans Raporu
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