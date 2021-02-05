***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.02.2021 11:26
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 196
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK22139
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 45.300.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.02.2021
Kayıt Tarihi 04.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.02.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 196 gün vadeli 45.300.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 05.02.2021 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907695
BIST
11:121.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,32
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.543
11:127,0917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0441
|Açılış
|: 7,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0785
11:128,5017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0488
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4808
11:12412,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,59
|Açılış
|: 412,22
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler11:12
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|KARTN
|85,90
|212.606.286
|% 9,99
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|UZERB
|86,50
|1.292.310
|% 9,98
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|6.332.138
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|DAGHL
|15,87
|19.055.592
|% -6,81
|
|KOZAL
|123,00
|298.119.224
|% 1,23
|
|GARAN
|9,91
|284.802.436
|% -0,10
|
|SISE
|7,79
|267.908.619
|% 1,04
|
|ISKPL
|28,72
|240.899.527
|% 0,84
|
|SASA
|28,30
|233.058.673
|% 5,20
|
|TSKB
|1,86
|170.065.266
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,49
|177.977.352
|% 0,40
|
|CEMAS
|2,31
|102.469.362
|% 1,76
|
|DOHOL
|4,09
|157.526.724
|% -0,49
|
|ISFIN
|4,25
|160.799.175
|% 0,71
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0891
|7,0917
|% -0,62
|
|Euro
|8,4927
|8,5017
|% -0,57
|
|Sterlin
|9,6887
|9,7373
|% -0,41
|
|Frank
|7,8294
|7,8766
|% -0,41
|
|Riyal
|1,8872
|1,8967
|% -0,50
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|14,90
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,71
|26,74
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,09
|0,03
|
|B. Petrol
|59,36
|59,36
|0,35
|
Seans Raporu
11:12
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-
11:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, DOHOL, GARAN
-
11:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, PGSUS, KOZAA
-
11:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 67 artarak (% 0.50 ) 1, 354
-
11:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, KARTN, EKIZ, TACTR, CMENT, DIRIT, YESIL
-
11:23
KARTN, SASA, YAPRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında