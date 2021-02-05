***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 09.04.2021Vade (Gün Sayısı) 122Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBK42111Satışın Tamamlanma Tarihi 08.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 08.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 212.480.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021 1,4807 17,434 18,894 Evet2 08.02.2021 05.02.2021 08.02.2021 1,5467 18,2111 19,80773 10.03.2021 09.03.2021 10.03.20214 09.04.2021 08.04.2021 09.04.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.04.2021 08.04.2021 09.04.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 08.12.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 08.12.2020 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 122 gün vadeli 212.480.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK42111 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 08.02.2021 ödeme tarihli 2. kupon oranı %1,5467 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907862BIST