***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.02.2021 11:18
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 234
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK22113
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 23.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.02.2021
Kayıt Tarihi 11.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.02.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 234 gün vadeli 150.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 12.02.2021 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909282
BIST
11:111.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -9,55
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.532
11:117,0292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 7,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0167
11:118,5135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0240
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,5052
11:11410,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,22
|Açılış
|: 410,26
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
410,23
BIST En Aktif Hisseler11:07
|DARDL
|34,98
|1.446.703
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|22.551.569
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|28.584.817
|% 9,98
|
|GEDIK
|26,02
|33.951.553
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|44.416.955
|% 9,94
|
|EKIZ
|11,79
|147.623
|% -10,00
|
|SEKUR
|38,70
|1.603.341
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,44
|41.490.537
|% -8,74
|
|ARTI
|7,01
|155.881
|% -6,28
|
|TACTR
|30,00
|228.000
|% -6,25
|
|KOZAL
|137,00
|343.516.544
|% 0,22
|
|KOZAA
|18,29
|279.394.276
|% 1,67
|
|SASA
|32,36
|277.155.299
|% 3,39
|
|DOHOL
|3,59
|269.383.829
|% -2,18
|
|ESEN
|43,20
|261.629.849
|% 2,71
|
|DOHOL
|3,59
|269.383.829
|% -2,18
|
|EKGYO
|2,56
|179.385.029
|% 0,00
|
|ODAS
|4,02
|192.705.923
|% -2,66
|
|SKBNK
|1,43
|63.411.748
|% -0,69
|
|TSKB
|1,76
|74.633.267
|% -0,56
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0244
|7,0307
|% 0,07
|
|Euro
|8,5055
|8,5118
|% -0,30
|
|Sterlin
|9,6693
|9,7178
|% -0,08
|
|Frank
|7,8641
|7,9114
|% 0,01
|
|Riyal
|1,8692
|1,8786
|% 0,10
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-10,46
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,97
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,00
|
|B. Petrol
|60,77
|60,77
|-0,37
|