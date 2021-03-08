***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 21.04.2021Vade (Gün Sayısı) 89Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBK42152Satışın Tamamlanma Tarihi 22.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 22.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 576.550.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.03.2021 05.03.2021 08.03.2021 2,2412 18,1786 19,6953 Evet2 21.04.2021 20.04.2021 21.04.2021 20.04.2021 21.04.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 22.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 22.01.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 89 gün vadeli 576.550.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK42152 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 1. kupon ödemesi 08.03.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915825BIST