***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.03.2021 18:14
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurtdışında ihraç edilen sermaye benzeri tahvilin erken itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 6.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 09.03.2026
Vade (Gün Sayısı) 3.653
Faiz Oranı Türü Sabit
ISIN Kodu XS1376681067
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.03.2016
Vade Başlangıç Tarihi 08.03.2016
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Erken İtfa Bilgileri
Erken İtfa Tarihi 09.03.2021
Kayıt Tarihi 08.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.03.2021
Ödemesi Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 08.03.2016 ve 15.01.2021 tarihli açıklamalarımız. Bankamızca 8 Mart 2016 tarihinde yurt dışında ihraç edilen ihraç tutarı 500.000.000 ABD Doları ve vadesi 9 Mart 2026 olan, 10 yıl vadeli, 5. yılda geri ödenebilir şekilde yapılandırılan sermaye benzeri tahvilin, İhraççı Çağrı Tarihi olan 9 Mart 2021 tarihinde geri alınmasına karar verildiği 15 Ocak.2021 tarihli açıklamamız ile duyurulmuştu. Söz konusu sermaye benzeri tahvilin (ISIN: XS1376681067 ve US984848AF87) erken itfası 9 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916597
BIST