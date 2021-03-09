***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtdışında ihraç edilen sermaye benzeri tahvilin erken itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 6.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 09.03.2026Vade (Gün Sayısı) 3.653Faiz Oranı Türü SabitISIN Kodu XS1376681067Satışın Tamamlanma Tarihi 08.03.2016Vade Başlangıç Tarihi 08.03.2016Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000Erken İtfa BilgileriErken İtfa Tarihi 09.03.2021Kayıt Tarihi 08.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.03.2021Ödemesi Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 08.03.2016 ve 15.01.2021 tarihli açıklamalarımız. Bankamızca 8 Mart 2016 tarihinde yurt dışında ihraç edilen ihraç tutarı 500.000.000 ABD Doları ve vadesi 9 Mart 2026 olan, 10 yıl vadeli, 5. yılda geri ödenebilir şekilde yapılandırılan sermaye benzeri tahvilin, İhraççı Çağrı Tarihi olan 9 Mart 2021 tarihinde geri alınmasına karar verildiği 15 Ocak.2021 tarihli açıklamamız ile duyurulmuştu. Söz konusu sermaye benzeri tahvilin (ISIN: XS1376681067 ve US984848AF87) erken itfası 9 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916597BIST