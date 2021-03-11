***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı tahvilin son kupon ödemesi ve itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 11.03.2021Vade (Gün Sayısı) 392Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSYKBK32115Satışın Tamamlanma Tarihi 13.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 13.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 286.450.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 21.05.2020 20.05.2020 21.05.2020 2,6408 9,8356 10,1949 Evet2 27.08.2020 26.08.2020 27.08.2020 2,3138 8,6177 8,893 Evet3 03.12.2020 02.12.2020 03.12.2020 3,4805 12,9631 13,5901 Evet4 11.03.2021 10.03.2021 11.03.2021 4,5981 17,1256 18,2269 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.03.2021 10.03.2021 11.03.2021 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 13.02.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 13.02.2020 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 392 gün vadeli 286.450.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı 98 günde bir değişken faizli kupon ödemeli tahvil ihraç edildiği duyurulmuştu. TRSYKBK32115 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 4. kupon (son kupon) ödemesi ve itfa işlemleri 11.03.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917212BIST