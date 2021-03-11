***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.03.2021 15:37
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 113
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK72142
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 170.700.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 25 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 13.11.2020 ve 24.11.2020 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 113 gün vadeli 170.700.000 TL nominal değerli finansman bonosu ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917277
BIST
15:371.561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.561
15:377,4637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0408
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4321
15:378,9337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0223
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
15:37415,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 415,66
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,87
BIST En Aktif Hisseler15:37
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|ARSAN
|9,71
|88.211.961
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|29.174.192
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.340.164
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|349.738
|% 9,96
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|KATMR
|4,57
|366.645.041
|% -8,60
|
|BAKAB
|27,16
|68.587.954
|% -8,43
|
|KSTUR
|311,00
|671.206
|% -8,39
|
|SASA
|43,40
|2.468.279.973
|% -6,59
|
|SISE
|7,80
|1.081.954.821
|% 1,43
|
|KOZAL
|128,10
|885.838.831
|% -0,70
|
|GARAN
|9,07
|693.580.429
|% -1,09
|
|EKGYO
|2,37
|549.730.605
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,37
|549.730.605
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,45
|487.125.327
|% 2,07
|
|SISE
|7,80
|1.081.954.821
|% 1,43
|
|TSKB
|1,71
|207.984.983
|% 0,00
|
|PETKM
|6,23
|527.997.727
|% 0,00
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4590
|7,4637
|% -0,54
|
|Euro
|8,9240
|8,9337
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,3842
|10,4363
|% -0,24
|
|Frank
|8,0371
|8,0855
|% 0,11
|
|Riyal
|1,9839
|1,9939
|% -0,38
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|6,09
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.765
|2.806
|-4,00
|
|Tam
|2.749
|2.819
|-6,01
|
|Yarım
|1.329
|1.363
|-2,90
|
|Çeyrek
|666
|682
|-1,46
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,68
|68,68
|0,78
|