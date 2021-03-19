***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.03.2021 11:23
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK82117
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 288.000.000
Kupon Sayısı 5
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 1,7227 17,9653 19,4972 Evet
2 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021
3 28.05.2021 27.05.2021 28.05.2021
4 02.07.2021 01.07.2021 02.07.2021
5 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 12.02.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 12.02.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 175 gün vadeli 288.000.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK82117 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 1. kupon ödemesi 19.03.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919215
BIST