***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.03.2021 16:52
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 79
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK32120
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 06.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 257.410.000
Kupon Sayısı 2
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.02.2021 12.02.2021 15.02.2021 1,9966 18,219 19,769 Evet
2 26.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 1,9861 18,5879 20,2084
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.03.2021 25.03.2021 26.03.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 06.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 06.01.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 79 gün vadeli 257.410.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK32120 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 26.03.2021 ödeme tarihli 2. kupon oranı %1,9861 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920501
BIST