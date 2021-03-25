***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 26.03.2021Vade (Gün Sayısı) 79Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBK32120Satışın Tamamlanma Tarihi 06.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 06.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 257.410.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 15.02.2021 12.02.2021 15.02.2021 1,9966 18,219 19,769 Evet2 26.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 1,9861 18,5879 20,2084Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.03.2021 25.03.2021 26.03.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 06.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 06.01.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 79 gün vadeli 257.410.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK32120 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 26.03.2021 ödeme tarihli 2. kupon oranı %1,9861 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920501BIST