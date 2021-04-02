***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun son kupon ödemesi ve itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 02.04.2021Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBK42137Satışın Tamamlanma Tarihi 08.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 08.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 657.200.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 19.02.2021 18.02.2021 19.02.2021 2,0967 18,2213 19,7612 Evet2 02.04.2021 01.04.2021 02.04.2021 2,1785 18,9322 20,5976 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.04.2021 01.04.2021 02.04.2021 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 08.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 08.01.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 84 gün vadeli 657.200.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK42137 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 2. kupon (son kupon) ödemesi ve itfa işlemleri 02.04.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922748BIST