***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 30.07.2021Vade (Gün Sayısı) 178Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBK72126Satışın Tamamlanma Tarihi 02.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 104.720.000Kupon Sasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 09.03.2021 08.03.2021 09.03.2021 1,7258 17,9976 19,5352 Evet2 13.04.2021 12.04.2021 13.04.2021 1,8606 19,4034 21,1975 Evet3 18.05.2021 17.05.2021 18.05.20214 23.06.2021 22.06.2021 23.06.20215 30.07.2021 29.07.2021 30.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.07.2021 29.07.2021 30.07.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 02.02.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 02.02.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 178 gün vadeli 104.720.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK72126 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 2. kupon ödemesi 13.04.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927082BIST