***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.04.2021 16:31
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 122
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK42129
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 15.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 420.300.000
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.01.2021 14.01.2021 15.01.2021 1,5171 17,8626 19,3971 Evet
2 15.02.2021 12.02.2021 15.02.2021 1,543 18,1676 19,7563 Evet
3 17.03.2021 16.03.2021 17.03.2021 1,4972 18,2159 19,8186 Evet
4 16.04.2021 15.04.2021 16.04.2021 1,6471 20,0397 21,9895
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.04.2021 15.04.2021 16.04.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 15.12.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 15.12.2020 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 122 gün vadeli 420.300.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK42129 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 16.04.2021 ödeme tarihli 4. kupon oranı %.1,6471 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928527
BIST