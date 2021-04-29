***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.04.2021 16:35
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 105
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK42145
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 15.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 495.100.000
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.02.2021 18.02.2021 19.02.2021 1,7318 18,0602 19,6088 Evet
2 26.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 1,7777 18,5389 20,1728 Evet
3 30.04.2021 29.04.2021 30.04.2021 1,932 20,148 22,0864
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.04.2021 29.04.2021 30.04.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 15.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 15.01.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 105 gün vadeli 495.100.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK42145 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 30.04.2021 ödeme tarihli 3. kupon oranı %1,9320 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932392
BIST