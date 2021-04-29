***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 13.08.2021Vade (Gün Sayısı) 175Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBK82125Satışın Tamamlanma Tarihi 19.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 19.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 140.000.000Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 26.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 1,7393 18,1384 19,7008 Evet2 30.04.2021 29.04.2021 30.04.2021 1,8937 19,7486 21,60883 04.06.2021 03.06.2021 04.06.20214 09.07.2021 08.07.2021 09.07.20215 13.08.2021 12.08.2021 13.08.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.08.2021 12.08.2021 13.08.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 19.02.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 19.02.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 175 gün vadeli 140.000.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK82125 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 30.04.2021 ödeme tarihli 2. kupon oranı %1,8937 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932394BIST