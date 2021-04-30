***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun son kupon ödemesi ve itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 30.04.2021Vade (Gün Sayısı) 105Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBK42145Satışın Tamamlanma Tarihi 15.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 15.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 495.100.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 19.02.2021 18.02.2021 19.02.2021 1,7318 18,0602 19,6088 Evet2 26.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 1,7777 18,5389 20,1728 Evet3 30.04.2021 29.04.2021 30.04.2021 1,932 20,148 22,0864 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.04.2021 29.04.2021 30.04.2021 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 15.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 15.01.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 105 gün vadeli 495.100.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK42145 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 3. kupon (son kupon) ödemesi ve itfa işlemleri 30.04.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933154BIST