***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.06.2021 12:00
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK82125
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 19.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 140.000.000
Kupon Sayısı 5
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 1,7393 18,1384
12:101.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,67
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
12:108,6988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0037
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6864
12:1010,5405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0295
|Açılış
|: 10,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5261
12:10522,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,50
|Açılış
|: 522,94
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler12:10
|BOBET
|4,15
|266.584.271
|% 7,79
|
|FRIGO
|22,70
|23.377.132
|% 7,48
|
|EPLAS
|32,62
|8.672.919
|% 7,44
|
|DOBUR
|13,51
|1.258.301
|% 6,88
|
|MTRKS
|36,40
|47.733.604
|% 6,62
|
|TKURU
|219,00
|3.218.366
|% -7,20
|
|KARSN
|3,91
|302.340.708
|% -7,13
|
|CANTE
|7,55
|30.941.168
|% -5,51
|
|PKENT
|2.845,30
|2.423.191
|% -4,84
|
|KATMR
|3,50
|37.928.233
|% -3,58
|
|THYAO
|13,90
|311.477.373
|% -0,64
|
|KARSN
|3,91
|302.340.708
|% -7,13
|
|GARAN
|8,06
|291.567.429
|% 0,25
|
|SISE
|8,14
|289.773.296
|% 1,37
|
|BOBET
|4,15
|266.584.271
|% 7,79
|
|KARSN
|3,91
|302.340.708
|% -7,13
|
|BOBET
|4,15
|266.584.271
|% 7,79
|
|PETKM
|6,42
|244.226.257
|% 1,58
|
|GARAN
|8,06
|291.567.429
|% 0,25
|
|SISE
|8,14
|289.773.296
|% 1,37
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6968
|8,6988
|% -0,04
|
|Euro
|10,5351
|10,5405
|% -0,28
|
|Sterlin
|12,2444
|12,3058
|% 0,05
|
|Frank
|9,5782
|9,6359
|% -0,16
|
|Riyal
|2,3118
|2,3234
|% -0,08
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-0,98
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|3.452
|3.505
|-18,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-17,78
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-8,60
|
|Çeyrek
|834
|853
|-4,30
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,40
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,66
|71,66
|0,35
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
-
12:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 96 artarak (% 0.26 ) 1, 526
-
12:22XU100
Endeks 1, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 4, 383.00 milyon TL de
-
12:22BJKAS
Yüzde 4.43 oranında artışla 5.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 998, 728 adet işlem
-
12:21DOBUR
Yüzde 6.88 oranında artışla 13.51 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 634 adet işlem
-
12:19FRIGO
Yüzde 7.29 oranında artışla 22.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 037, 046 adet işlem