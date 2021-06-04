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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.06.2021 12:00



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK82125
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 19.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 140.000.000
Kupon Sayısı 5

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 1,7393 18,1384
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,33% |  4,67
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Önceki Kapanış :  1.428  
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BIST En Aktif Hisseler12:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOBET 4,15 266.584.271 % 7,79  
FRIGO 22,70 23.377.132 % 7,48  
EPLAS 32,62 8.672.919 % 7,44  
DOBUR 13,51 1.258.301 % 6,88  
MTRKS 36,40 47.733.604 % 6,62  
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12:10 Alış Satış %  
Dolar 8,6968 8,6988 % -0,04  
Euro 10,5351 10,5405 % -0,28  
Sterlin 12,2444 12,3058 % 0,05  
Frank 9,5782 9,6359 % -0,16  
Riyal 2,3118 2,3234 % -0,08  
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12:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.870 1.870 -0,98  
Altın Gr. 523 523 -0,56  
Cumhuriyet 3.452 3.505 -18,00  
Tam 3.438 3.525 -17,78  
Yarım 1.662 1.705 -8,60  
Çeyrek 834 853 -4,30  
Gümüş.Ons 27,38 27,40 -0,04  
Gümüş Gr. 7,66 7,67 -0,01  
B. Petrol 71,66 71,66 0,35  
Seans Raporu 12:10
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