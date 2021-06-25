***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 30.07.2021Vade (Gün Sayısı) 175Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBK72134Satışın Tamamlanma Tarihi 05.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 05.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 364.000.000Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 1,7242 17,9809 19,5156 Evet2 16.04.2021 15.04.2021 16.04.2021 1,8746 19,5494 21,3713 Evet3 21.05.2021 20.05.2021 21.05.2021 1,9085 19,9029 21,7931 Evet4 25.06.2021 24.06.2021 25.06.2021 1,9141 19,9613 21,863 Evet5 30.07.2021 29.07.2021 30.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.07.2021 29.07.2021 30.07.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 05.02.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 05.02.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 175 gün vadeli 364.000.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK72134 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 4. kupon ödemesi 25.06.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944088BIST