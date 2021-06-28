***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 17.09.2021Vade (Gün Sayısı) 161Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBK92116Satışın Tamamlanma Tarihi 09.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 09.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 299.200.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.05.2021 18.05.2021 20.05.2021 2,2143 19,7127 21,5282 Evet2 29.06.2021 28.06.2021 29.06.2021 2,1629 19,7365 21,56283 09.08.2021 06.08.2021 09.08.20214 17.09.2021 16.09.2021 17.09.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.09.2021 16.09.2021 17.09.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 09.04.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 09.04.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 161 gün vadeli 299,200,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK92116 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 29.06.2021 ödeme tarihli 2. kupon oranı %2,1629 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944501BIST