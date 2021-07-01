Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.07.2021 16:50



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK82117
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 288.000.000
Kupon Sayısı 5

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 1,7227 17,9653 19,4972 Evet
2 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 1,8615 19,9838 21,8963 Evet
3 28.05.2021 27.05.2021 28.05.2021 1,9592 19,8641 21,7403 Evet
4 02.07.2021 01.07.2021 02.07.2021 1,9161 19,9822 21,8879
5 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 12.02.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 12.02.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 175 gün vadeli 288.000.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK82117 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 02.07.2021 ödeme tarihli 4. kupon oranı %1,9161 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945471


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:591.365
Değişim :  0,66% |  8,99
Açılış :  1.358  
Önceki Kapanış :  1.356  
En Yüksek
1.372 En Düşük
1.358
BIST En Aktif Hisseler16:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PEKGY 1,10 76.124.750 % 10,00  
SAYAS 26,40 18.654.032 % 10,00  
PKENT 2.844,40 5.235.318 % 10,00  
BERA 13,21 230.619.519 % 9,99  
DARDL 14,90 24.215.288 % 9,96  
daha fazla
16:59 Alış Satış %  
Dolar 8,6699 8,6721 % -0,31  
Euro 10,3033 10,3129 % -0,14  
Sterlin 11,9531 12,0130 % -0,37  
Frank 9,3557 9,4120 % -0,10  
Riyal 2,3071 2,3187 % -0,23  
daha fazla
16:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.780 9,82  
Altın Gr. 497 497 1,97  
Cumhuriyet 3.292 3.342 37,00  
Tam 3.275 3.359 38,05  
Yarım 1.583 1.625 18,40  
Çeyrek 794 812 9,21  
Gümüş.Ons 26,17 26,20 0,05  
Gümüş Gr. 7,32 7,33 0,01  
B. Petrol 76,30 76,30 1,69  
Seans Raporu 16:59
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru