***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 06.08.2021Vade (Gün Sayısı) 175Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBK82117Satışın Tamamlanma Tarihi 12.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 288.000.000Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 1,7227 17,9653 19,4972 Evet2 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021 1,8615 19,9838 21,8963 Evet3 28.05.2021 27.05.2021 28.05.2021 1,9592 19,8641 21,7403 Evet4 02.07.2021 01.07.2021 02.07.2021 1,9161 19,9822 21,88795 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 12.02.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 12.02.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 175 gün vadeli 288.000.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK82117 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 02.07.2021 ödeme tarihli 4. kupon oranı %1,9161 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945471BIST