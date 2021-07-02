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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.07.2021 11:24



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen borçlanma araçlarının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 113
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK72142
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 170.700.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.07.2021
Kayıt Tarihi 01.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.07.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızca nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 113 gün vadeli 170.700.000 TL nominal değerli finansman bonolarının 02.07.2021 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945666


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VKFYO 7,10 4.250.379 % 9,91  
SELVA 5,37 13.311.757 % 9,82  
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Altın Gr. 499 499 4,47  
Cumhuriyet 3.296 3.346 10,00  
Tam 3.279 3.364 17,58  
Yarım 1.585 1.627 8,51  
Çeyrek 795 814 4,25  
Gümüş.Ons 26,08 26,12 0,08  
Gümüş Gr. 7,31 7,31 0,07  
B. Petrol 75,82 75,82 -0,02  
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