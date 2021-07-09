***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.07.2021 12:03
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKE2115
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 16.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 488.900.000
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.05.2021 27.05.2021 28.05.2021 2,2645 19,6796 21,4826 Evet
2 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021 2,2732 19,7552 21,5724 Evet
3 20.08.2021 19.08.2021 20.08.2021
4 01.10.2021 30.09.2021 01.10.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.10.2021 30.09.2021 01.10.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 16.04.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 16.04.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 168 gün vadeli 488,900,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBKE2115 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 2. kupon ödemesi 09.07.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949947
BIST