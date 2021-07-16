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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.07.2021 12:09



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK82133
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 26.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 209.950.000
Kupon Sayısı 5

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.04.2021 01.04.2021 02.04.2021 1,7787 18,5493 20,1851 Evet
2 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021 1,8997 19,8112 21,6835 Evet
3 11.06.2021 10.06.2021 11.06.2021 1,873 19,5327 21,3514 Evet
4 16.07.2021 14.07.2021 16.07.2021 1,8909 19,7194 21,574 Evet
5 20.08.2021 19.08.2021 20.08.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.08.2021 19.08.2021 20.08.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 26.02.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 26.02.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 175 gün vadeli 209,950,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK82133 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 4. kupon ödemesi 16.07.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951467


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