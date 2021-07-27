***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 15.10.2021Vade (Gün Sayısı) 168Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFYKBKE2131Satışın Tamamlanma Tarihi 30.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 321.500.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 14.06.2021 11.06.2021 14.06.2021 2,4256 19,6743 21,4576 Evet2 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 2,3249 19,7346 21,5417 Evet3 06.09.2021 03.09.2021 06.09.20214 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 30.04.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 30.04.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 168 gün vadeli 321,500,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBKE2131 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 2. kupon ödemesi 27.07.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951958BIST