***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.08.2021 16:47
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK82125
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 19.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 140.000.000
Kupon Sayısı 5
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 1,7393 18,1384 19,7008 Evet
2 30.04.2021 29.04.2021 30.04.2021 1,8937 19,7486 21,6088 Evet
3 04.06.2021 03.06.2021 04.06.2021 1,8786 19,5911 21,421 Evet
4 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021 1,8923 19,734 21,5914 Evet
5 13.08.2021 12.08.2021 13.08.2021 1,8854 19,662 21,5055
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.08.2021 12.08.2021 13.08.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 19.02.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 19.02.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 175 gün vadeli 140.000.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK82125 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 13.08.2021 ödeme tarihli 5. kupon oranı %1,8854 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957601
BIST