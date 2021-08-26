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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.08.2021 11:07


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İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 170
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKE2123
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 21.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 580.960.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.06.2021 01.06.2021 02.06.2021 2,261 19,6492 21,4465 Evet
2 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 2,2734 19,7569 21,5745 Evet
3 26.08.2021 25.08.2021 26.08.2021 2,3197 19,6905 21,4893 Evet
4 08.10.2021 07.10.2021 08.10.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.10.2021 07.10.2021 08.10.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 21.04.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 21.04.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 170 gün vadeli 580,960,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBKE2123 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 3. kupon ödemesi 26.08.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960524


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BALAT 6,24 410.486 % 9,86  
DARDL 3,19 26.041.465 % 8,14  
AYES 19,25 73.554 % 7,78  
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Tam 3.173 3.253 -15,16  
Yarım 1.534 1.574 -7,33  
Çeyrek 769 787 -3,66  
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