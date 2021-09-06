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***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.09.2021 14:31



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBKE2131
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 321.500.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.06.2021 11.06.2021 14.06.2021 2,4256 19,6743 21,4576 Evet
2 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 2,3249 19,7346 21,5417 Evet
3 06.09.2021 03.09.2021 06.09.2021 2,2099 19,6735 21,4816 Evet
4 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 30.04.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 30.04.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 168 gün vadeli 321,500,000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBKE2131 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 3. kupon ödemesi 06.09.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961939


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